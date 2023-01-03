قال النائب ياسر منير، عضو مجلس النواب، إن "قطار الأسعار انطلق بسرعة الصاروخ ليدهس في طريقه كل الغلابة الموجودين في الشارع بلا رادع"، مضيفا، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "وزارة التموين هي وزارة الأزمات خلال الفترة الأخيرة".

ووجه منير تساؤلا لوزير التموين علي المصيلحي عن فلسفة إدارة أزمة الأرز، موضحا أن كفر الشيخ من أهم المحافظات إنتاجًا للإرز، مشيرًا إلى أنه "لم نسمع مسبقًا عن أزمة الأرز، ولكن إدارة الأزمة هي من أوجدت هذه المشكلة".

واستطرد: "ارتفاع سعر الأرز لـ18 جنيها يصب في مصلحة 4 شركات بعينها"، مؤكدًا أن "وزارة التموين لم تستمع قيادتها للحلول والنصائح في هذا الصدد، فتضارب القرارات في هذا الشأن أدت لضياع جزء من هيبة الدولة".

وقبلها، وجهت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب انتقادات حادة لوزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، بسبب ارتفاع الأسعار.

وقالت، خلال توجيه سؤال لوزير التموين خلال الجلسة العامة اليوم: "الحكومة تتفرج على معاناة المواطن"، مؤكدة مسؤولية وزير التموين عن ارتفاع الأسعار.

وانتقدت رد فعل الوزير على كلمات النواب بشأن أزمة ارتفاع الأسعار واستقباله الكلمات بابتسامة، وقالت "الوزير مبتسما، ابتسامة الوزير ما هي الا استفزاز لنا، نحن نواب الشعب لماذا هذا رد الفعل؟ ولا إجابات عملية لديه؟"