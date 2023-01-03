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وفاة عبدالمالك الحمايدة من رواد التعليم في الشيخ زويد بشمال سيناء

محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
مصطفى سنجر
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 10:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 10:27 ص

توفي في مركز الشيخ زويد بشمال سيناء الشيخ عبدالمالك الحمايدة عن عمر ناهز 80 عاما، بمنزله صباح اليوم الثلاثاء، ويعتبر من وجهاء المركز.

والشيخ الراحل من رواد التعليم في مركز الشيخ زويد بشمال سيناء من سبعينات القرن الماضي، ومن المجتهدين في رعاية الأنشطة الاجتماعية والتعليمية والسياسية.

وشارك اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ونائبه اللواء هشام الخولي والقيادات التنفيذية في تشييع جنازة الراحل.

وجاءت وفاة الشيخ الراحل، بعد 8 أيام فقط من وفاة شقيقه الراحل إبراهيم الحمايدة عن عمر يناهز 73 عاما، وهو أيضا من رواد التعليم في الشيخ زويد.


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