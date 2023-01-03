اليابان: ارتفاع قياسي في عدد إصابات إنفلونزا الطيور

سجلت اليابان ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور، بعد تأكيد حدوث إصابات جديدة في محافظتي تشيبا وفوكوكا، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الثلاثاء، نقلا عن وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك.

وقالت الوزارة إنه حتى اليوم الثلاثاء، تم تأكيد إجمالي 54 إصابة بإنفلونزا الطيور في 23 محافظة بأنحاء البلاد هذا الموسم.

وقالت حكومة محافظة تشيبا بشرق اليابان، قرب العاصمة طوكيو، إنه تم تأكيد حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في إحدى مزارع الدواجن بها، من خلال الاختبارات الجينية، مما أدى إلى إعدام نحو 10 آلاف دجاجة.

كما تم اكتشاف حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في إحدى مزارع تربية طيور الإيمو بمحافظة فوكوكا جنوب غربي البلاد، مما نجم عنه إعدام نحو 430 طائرا.

يشار إلى أنه تم تسجيل الرقم القياسي السابق قبل موسمين، في الفترة بين نوفمبر 2020 ومارس 2021، عندما تم تأكيد 52 إصابة في 18 محافظة، وهو ما أدى إلى إعدام نحو 9.9 مليون دجاجة.