 قطر: محاولات المساس بالوضع الديني للمسجد الأقصى اعتداء على ملايين المسلمين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قطر: محاولات المساس بالوضع الديني للمسجد الأقصى اعتداء على ملايين المسلمين

وزارة الخارجية القطرية
وزارة الخارجية القطرية
الدوحة - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 2:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 2:12 م

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، "اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى تحت حماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، واعتبرته" انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة".

وحذّرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، من "السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وأكدت أن "محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم".

وحمّلت الوزارة "سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية"، وحثّت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات.

وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


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