أُعْيد افتتاح قناة كيل شمالي ألمانيا أمام الملاحة البحرية، اليوم الثلاثاء، بعد إغلاق استمر على مدار نحو أسبوعين بسبب تسرب نفطي في ميناء برونسبوتل بولاية شلزفيج-هولشتاين.

وقال ديتليف فيتموس مدير المكتب المختص بالممرات المائية والشحن البحري: "عاودنا التشغيل مرة أخرى".

وكان قد تم إغلاق القناة التي تمتد من برونسبوتل حتى مدينة كيل على ساحل بحر البلطيق في الحادي والعشرين من الشهر الماضي بعد تسرب من خط أنابيب للنفط الخام.

وتم إكمال أعمال التنظيف الكبيرة ومن المحتمل أن تستمر الأعمال الباقية حتى نهاية يناير الجاري.

وحسب بيانات السلطات، فإن ما لا يقل عن 12 مترا مكعبا من النفط الخام تسرب إلى القناة، ومع إغلاق القناة اضطرت السفن إلى قطع الطريق الأطول بشكل ملحوظ عبر خليج سكاجيراك شمالي الدنمارك.

يذكر أن القناة الواقعة عند مصب نهر إلبه في بحر الشمال، هي أكثر الممرات المائية الاصطناعية ازدحاما في العالم.