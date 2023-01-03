مونشنجلادباخ يمدد تعاقده مع كرامر حتى 2025

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أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تمديد تعاقده مع لاعبه الألماني كريستوف كرامر حتى عام 2025 .

وكان كرامر قد شارك أساسيا مع المنتخب الألماني في نهائي كأس العالم 2014، التي توجت بها ألمانيا، لكن جرى تبديله خلال المباراة إثر تعرضه لارتجاج.

ومنذ ذلك الوقت، نادرا ما شارك كرامر /31 عاما/ مع المنتخب الألماني لكنه أصبح محللا شهيرا لدى التليفزيون الألماني خلال البطولات الكبيرة.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد كرامر مع مونشنجلادباخ في يونيو المقبل.

وقال رولاند فيركوس مدير الكرة بالنادي :"كريستوف أظهر لنا هذا الموسم مدى فائدته للفريق، كما كان من قبل."

ويستأنف مونشنجلادباخ، صاحب المركز الثامن في الدوري الألماني، مشواره في المسابقة بمواجهة باير ليفركوزن يوم 22 يناير الجاري.