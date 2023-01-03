جبهة الخلاص الوطني في تونس تعلن عن مسيرة احتجاجية في ذكرى الثورة

أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم احتجاج كبير يوم 14 يناير الجاري.



وقال القيادي المخضرم وزعيم الجبهة أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن التظاهرة الاحتجاجية ستكون مناسبة للاحتفاء بذكرى الثورة التي تتزامن مع سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011.



وطالب الشابي السلطات الأمنية باحترام حق المعارضة في التظاهر.



ولا تعترف جبهة الخلاص بالدستور الجديد الذي وضعه الرئيس قيس سعيد في استفتاء 25 يوليو الماضي ولا بالانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر الماضي وتطالب الرئيس بالتنحي عن الحكم وبحكومة إنقاذ.