يكافح الغاني سليمان عبدالصمد، لإيقاف جسمه عن النمو الذي لا يمر عليه 3 أشهر إلا وزاد عددا من السانتيمترات، وبالكاد يجد جدارا أو أداة قياس لطوله المستمر في التزايد نتيجة لداء العملقة.

وذكرت قناة "بي بي سي" البريطانية، أن "عبدالصمد"، الشهير بأواش، نتيجة للتزايد المستمر في الطول، لم يكن متأكدا من طوله الفعلي لعدم وجود أداة قياس تكفيه؛ لذلك ذهب أحد صحفيي القناة بأداة قياس مجهزة للتثبت.

وأضافت القناة أن بلدة عبدالصمد شمالي غانا، بالكاد تم إيجاد جدار بيت يعادل طول الشاب ليقف أمامه، ويتم وضع طرف شريط القياس بواسطة أحد الشباب الذي تسلق سطح البناية لمد الشريط وتعليم مكانه بواسطة قطعة فحم.

وتبين بعد القياس، بلوغ عبدالصمد المترين و89 سنتيمترا، ليكون أقل من التركي سلطان كوسين بنحو 60 سنتيمترا.

يقول عبدالصمد إنه لن يحتاج وقتا طويلا لبلوغ طول كوسين، إذ حسب قوله كان طوله طبيعيا منذ 7 سنوات حين بدأ يلاحظ تزايد طوله بشكل غريب، وكذلك طول اللسان لديه لدرجة إعاقته عن التنفس.

ويضيف عبدالصمد أنه كان يحلم بتعلم قيادة السيارات لتكون مهنته، ولكن طوله أعاقه عن ذلك، وكذلك كان يحب ممارسة كرة القدم، ولكن حجمه الزائد جعل من المتعب المشي لمسافات طويلة.

ويتابع أنه راضي بأى شكل يجعله الله عليه، مضيفا أنه يحب شعبيته لدى الناس؛ ما يجعله يرحب بأي شخص يطلب أخذ صورة معه.