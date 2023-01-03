إيفجراند الصينية للعقارات تتعهد بسداد ديونها بعد تأخير إعادة جدولتها

تعهد هوي كا يان رئيس مجلس إدارة مجموعة إيفرجراند جروب العقارية الصينية العملاقة المتعثرة بتسليم مشروعات الإسكان التي تقيمها المجموعة وسداد أقساط ديونها، في ظل أزمة الائتمان المستمرة للملياردير الصيني خلال العام الجديد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هوي قوله في رسالة لموظفي الشركة بمناسبة بدء العام الجديد إن العام سيكون حيويا بالنسبة لإيفرجراند لكي تستكمل مشروعاتها السكنية التي تم بيعها بالفعل، مضيفا أنه تم استئناف العمل بالفعل في جميع مواقع مشروعات الشركة البالغ عددها 732 موقعا في العام الماضي.



وأضاف "مادام عمال إيفرجراند يستطيعون مواصلة البناء واستئناف المبيعات واستئناف العمليات، سنسدد كل أنواع ديوننا ونتغلب على المخاطر في النهاية.. وستبدأ إيفرجراند فصلا جديدا بعد ذلك".



وأشارت بلومبرج إلى أن إيفرجراند ستواجه ظروفا معاكسة عديدة خلال العام الحالي مع تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع الطلب على المساكن.



وقد تضطر الشركة للتخلي عن المزيد من أراضي البناء التي لم تبدأ العمل فيها للحكومات المحلية من أجل المساهمة في تمويل المشروعات التي لم يتم الانتهاء من تنفيذها.



وتعاني إيفرجراند من أزمة حادة منذ 2021، وتعد شركة التطوير العقاري الأعلى ديونا حول العالم. وأصبحت بحاجة ماسة لتوفير تمويل لسداد التزامات للبنوك والموردين وحملة السندات في الوقت المحدد. ويقدر إجمالي ديونها حاليا بنحو 300 مليار دولار.