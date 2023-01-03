خبراء يتوقعون إعلان ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا خلال العام الماضي

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يعتزم مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني إعلان بيانات التضخم في ألمانيا خلال ديسمبر الماضي والعام الماضي ككل.

ويتوقع المحللون أن يكون معدل التضخم خلال العام الماضي أكثر من 7% في حين يتوقع بعض المحللين وصول المعدل إلى حوالي 8%، مقابل 3.1% خلال 2021.

ارتفع معدل التضخم خلال العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بشدة عقب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شباط/فبراير الماضي. كما ارتفعت أسعار الغذاء بشدة خلال العام الماضي.

وقلص معدل التضخم المرتفع، القدرة الشرائية للمستهلكين، وبدد تأثير الزيادة في الدخول خلال العام الماضي.

يذكر أن معدلات التضخم حاليا غير مسبوقة منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا مطلع تسعينيات القرن الماضي. وقبل إعادة التوحيد كان أعلى معدل للتضخم في ألمانيا 7.6% وتم تسجيله عام 1951. في الوقت نفسه فإن أساليب حساب معدل التضخم في ألمانيا تغيرت بمرور الوقت.