نهاد أبو القمصان: مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى الكوبري مجرم يبحث عن الشهرة

علقت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على واقعة تصوير شاب وفتاة أعلى أحدى الكباري بالقاهرة، قائلة: "اللي عمله الشاب والفتاة أعلى الكوبري حاجة غلط وتسمى وفق القانون فعل فاضح في الطريق العام، زي التبول في الشارع فعل فاضح في الطريق العام".

وأضافت نهاد أبو القمصان، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، اليوم الاثنين، أن مرتكبي تلك الواقعة في النهاية أطفال صغار وارتكبوا فعل خاطئ ولكن يمكن التسامح معهم في ضوء السن والخبرة ولكن مصور الفيديو مجرم.

وتابعت: "الحقير والمجرم هو اللي عمل فعل فاضح في مصر كلها بنشر الفيديو ده وهو بني آدم تجرد من أي إحساس بأي حاجة ولا عنده احساس ديني بفكرة الستر ولا إحساس بمفهوم الخطر اللي ممكن تتحط فيه البنت"، مؤكدا أن سبب هذه الفعل البحث عن الترند والشهرة دون التفكير في العواقب.