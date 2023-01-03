رئيس تركمانستان يزور بكين بعد غد تلبية لدعوة من نظيره الصيني

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يبدأ رئيس تركمانستان سيردار بيردي محمدوف، بعد غد زيارة دولة للصين تستمر يومين تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن ذلك جاء في بيان أعلنته المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون يينغ اليوم الثلاثاء.