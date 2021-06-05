أمريكا تجدد اعترافها بالجمعية الوطنية الفنزويلية وتدعم طموحات استعادة الديمقراطية

جددت الولايات المتحدة اعترافها بالجمعية الوطنية المنتخبة ديمقراطياً عام 2015، ورحبت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لبسط سلطتها.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تدعم الشعب الفنزويلي في رغبته في استعادة الديمقراطية سلميًا من خلال انتخابات حرة ونزيهة وستواصل دعم المعارضة الديمقراطية في فنزويلا.

وأضاف البيان أن واشنطن تواصل دعوتها للرئيس نيكولاس مادورو لإحراز تقدم ملموس في المفاوضات التي ستعقد في المكسيك من خلال البرنامج الموحد الذي يركز على انتخابات عام 2024، وأكد أن إصدار التقويم الانتخابي وإعادة السيطرة على الأحزاب السياسية إلى القادة الشرعيين وتحديث السجل الانتخابي والسماح ببعثات مراقبة الانتخابات الدولية كلها عناصر حاسمة في هذه المفاوضات، كما تواصل واشنطن الدعوة إلى تنفيذ توصيات بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات لعام 2021 في فنزويلا والتي تهدف إلى تحسين العمليات الانتخابية المستقبلية بما يتماشى مع الالتزامات الدولية بشأن الانتخابات الديمقراطية.

وأوضح البيان أن واشنطن ستعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء الفنزويليين والدوليين لاستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية المناسبة للضغط من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين ظلماً لأسباب سياسية واستقلال الأحزاب السياسية واحترام حرية التعبير وغيرها من حقوق الإنسان العالمية ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، كما ستعمل واشنطن مع الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي لتهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في فنزويلا، ولدعم أهداف المفاوضات في المكسيك.

وشدد على أن الولايات المتحدة تدعم الجهود المبذولة للتخفيف من معاناة الشعب الفنزويلي وإنهاء الأزمات الإنسانية في فنزويلا من خلال التعاون الدولي. ومنذ عام 2017، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 2.3 مليار دولار من المساعدات الإنسانية داخل فنزويلا وللفنزويليين الذين أجبروا على الفرار في جميع أنحاء المنطقة.

وأشار البيان إلى أن نمط نظام مادورو المتمثل في القمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان المتفشية فضلاً عن القيود الصارمة المفروضة على الفاعلين في المجتمع السياسي والمدني وحرية التعبير، سلب من الشعب الفنزويلي تقرير المصير الديمقراطي.