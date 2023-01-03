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تأجيل دعوى إثبات نسب ضد لاعب كرة بالزمالك لـ 4 فبراير

محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 4:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 4:22 م

قررت محكمة الأسرة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة دعوى إثبات نسب أقامتها سيدة ضد لاعب كرة قدم بنادي الزمالك، إلى جلسة 14 فبراير المقبل، للإطلاع.

كان قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغاً من فتاة في العقد الثالث من عمرها، يفيد اتهام لاعب كرة قدم شهير بالزواج منها عرفياً وحملها منه وتنصله من الاعتراف بالجنين.

وبينت الفتاة في البلاغ أنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه منذ قرابة 6 أشهر وأنها أقامت رفقته طوال تلك المدة بشقة مستأجرة.

وتابعت أنه عقب علم اللاعب بحملها منه مؤخراً استولى على ورقتي الزواج العرفي وتنصل من الاعتراف بالجنين.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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