«شيامن إير» الصينية تضم أول طائرة إيرباص إلى أسطولها

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تسلمت شركة طيران "شيامن إير" الصينية، التي تمتلك أكبر أسطول من طائرات "بوينج" في الصين، أول طائرة "إيرباص" طراز "آيه321 نيو".

وهبطت الطائرة، التى تحمل شعار "أول طائرة ايرباص لشركة شيامن إير" المصمم خصيصا، على جسم الطائرة، فى مطار شيامن قاوتشى الدولى، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت.

وتشمل مقصورة الطائرة إجمالي 208 مقاعد، ثمانية في درجة رجال الأعمال و200 في الدرجة السياحية.

وستقوم الطائرة برحلات تجريبية، كما ستخضع لاختبار المسار قبل دخولها خدمة الركاب ربيع العام الجاري.

وتشغل شركة "شيامن إير" طائرات "بوينج" بشكل أساسي منذ تأسيسها في عام 1984.

وبحلول عام 2022 ، كان لدى الشركة 164 طائرة بوينج، بينها طرازات 737 و787 و757.

ويقع مقر "شيامن إير" في شيامن، وهي مدينة ساحلية بمقاطعة فوجيان، شرقي الصين، وتقوم بتشغيل شبكة تضم أكثر من 400 مسار جوي، محلي ودولي.

ومن أجل ضمان استقرار تطوير أسطولها بشكل أفضل، وقعت شركة "شيامن إير" أول عقد مع إيرباص لشراء 40 طائرة "آيه320" في سبتمبر 2022.