مصرع طفلة إثر انقلاب عربة كارو عليها بالشرقية

لقت طفلة عمرها 8 سنوات مصرعها، اليوم الثلاثاء؛ متأثرةً بإصابتها في حادث انقلاب عربة كارو عليها في مدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي، بوصول الطفلة "سهام أ." 8 سنوات، مقيمة في مدينة أولاد صقر، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، فيما تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لها وقرر الفريق الطبي في المستشفى تحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لخطورة حالتها، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاة الطفلة إثر انقلاب عربة كارو عليها، وذلك حال وجودها رفقة عدد من أقارب لها، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.