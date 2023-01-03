كوريا الجنوبية: إصابة واحدة بكورونا من بين كل 5 حالات ترد من الصين

أعلنت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية، أنه تم تأكيد إصابة 61 قادما من الصين إلى كوريا الجنوبية عبر مطار إنتشون الدولي بفيروس كورونا المستجد، فيما بدأت الحكومة الكورية الجنوبية فرض إجراء اختبار بي سي آر على القادمين من الصين في غضون أول يوم من وصولهم إلى البلاد.



وذكرت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية -وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء- أن ما مجموعه 1,052 راكب، بما فيهم الأطقم الجوية، دخلوا من الصين إلى كوريا الجنوبية على متن الطائرات عبر مطار إنتشون الدولي، مضيفة أنه من بينهم، خضع 309 أجانب، يقيمون في كوريا الجنوبية لمدة أقل من 90 يوما، لاختبار "بي سي آر فور" وصولهم إلى مطار إنتشون الدولي وتم تأكيد إصابة 61 شخصا بفيروس كورونا، بالتالي فإنه تم تأكيد إصابة 19.7% منهم، أو 1 من كل 5 أشخاص بفيروس كورونا، ويتم نقل المقيمين لفترات قصيرة الذين يتم تأكيد إصابتهم بالفيروس، إلى مرافق مؤقتة لعزلهم لمدة 7 أيام.



وقالت الحكومة الكورية الجنوبية -في وقت سابق- إنها تخطط لإعداد مرفق يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 100 شخص، وتأمين مرافق إضافية في إنتشون وسول وكيونغكي، لكن في حال استمرار هذا الاتجاه، فإن سعة استيعاب المرفق ستكون غير كافية.



ويُلزم الوافدون من الصين، بمن فيهم المواطنون الكوريون والأجانب المقيمون لمدة أكثر من 90 يوما، باستثناء المقيمين الأجانب لمدة أقل من 90 يوما، بالخضوع لاختبار بي سي آر في غضون يوم واحد من دخولهم.. بالتالي فإنه باستثناء الـ 309 أجانب الذين خضعوا لاختبار بي سي آر في مطار إنتشون الدولي اليوم السابق، سيخضع الـ 743 شخصا الباقين للاختبار.



وقد يرتفع عدد المصابين المؤكدين بالفيروس؛ لأن هناك وافدين من الصين عبر موانئ أخرى إلى جانب مطار إنتشون الدولي في اليوم السابق.