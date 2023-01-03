رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر يتفقد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

تفقد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023، للفرقة الأولى بكليتي تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية وتكنولوجيا خدمات الصناعة والطاقة.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته، على انتظام لجان الامتحانات البالغ عددها 11 لجنة، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب للتعرف على آرائهم حول الامتحانات، مشيداً بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات والعمل على توفير الأجواء المناسبة وكافة سبل الراحة والرعاية للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

وأكد رئيس الجامعة، أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول التي انطلقت اليوم، وتنتهي يوم 22 من الشهر الجاري، حيث جرى رفع حالة الطوارئ فى جميع قطاعات الجامعة استعدادا لأعمال الامتحانات.

وأشار زين الدين، إلى أن الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب، من خلال عقد غرفة عمليات مستمرة وإيقاف الإجازات على كافة المستويات خلال فترة الامتحانات لحل أي مشكلة قد تطرأ، كما جرى توفير الملاحظين من الجهاز الإداري.