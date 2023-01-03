تراجع أسعار الكهرباء في أوروبا لأقل من الصفر

أدى الطقس المعتدل والرياح القوية في أوروبا في بداية العام الجديد إلى تراجع الضغوط على شبكات الكهرباء في المنطقة؛ ما دفع أسعار بعض عقود الكهرباء إلى أقل من صفر.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سعر الكهرباء وصل في بعض الساعات في العديد من الدول من فرنسا إلى أسبانيا وشمال أوروبا، لأقل من صفر ما يعني أن شركات المرافق تقدم الكهرباء بدون مقابل.



وأضافت الوكالة أن سعر الكهرباء في ألمانيا تسليم الغد تراجع بأكثر من 60% مع وصول إنتاج طاقة الرياح في البلاد إلى مستوى قياسي جديد بلغ حوالي 50 جيجاوات، أي حوالي ربع إجمالي إنتاج الكهرباء في ألمانيا.



كما ساعد تحسن درجات الحرارة في بعض الدول وتراجع طلب قطاع الصناعة على الكهرباء بسبب موسم عطلة رأس السنة وعيد الميلاد إلى تراجع الضغوط على شبكات الكهرباء الأوروبية.



ورغم أن تراجع الأسعار يمكن أن يكون مؤقتا، فإنه يعد نبأ جيدا بالنسبة للمصانع والمنازل التي تكافح لمواجهة فواتير الكهرباء القياسية وارتفاع معدل التضخم.



وقالت آنا باريلاس رئيسة قطاع منطقة آيببريا في مؤسسة "أورورا إنيرجي ريسرش" إنه من المتوقع استمرار تراجع أسعار الكهرباء بفضل نمو إنتاج الطاقة المتجددة، ولكن في ظل غياب محطات توليد الكهرباء النظيفة، من المنتظر استمرار تذبذب الأسعار خلال السنوات المقبلة عندما لا تكون الرياح قوية ولا الشمس ساطعة مما يعني انخفاض إنتاج محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.



وبلغ سعر الكهرباء في إسبانيا خلال أغلب ساعات أول يناير الحالي صفر يورو لكل ميجاوات، في حين كان السعر أقل من الصفر، أي أن الشركات تدفع للعملاء أموالا مقابل شراء الكهرباء في فرنسا وألمانيا.



وفي ألمانيا تراجع سعر الكهرباء تسليم الشهر المقبل بنسبة 6% إلى 60ر182 يورو لكل ميجاوات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.