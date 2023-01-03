 هل يُعقد لقاء قريب بين بشار الأسد وأردوغان؟.. وزير الخارجية التركي يجيب - بوابة الشروق
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هل يُعقد لقاء قريب بين بشار الأسد وأردوغان؟.. وزير الخارجية التركي يجيب

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 3:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 3:35 م

علق وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، على احتمالية عقد بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد قريبا.

وقال أوغلو في تصريحات لوسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، إن هذا اللقاء قد يُعقد على الأرجح بعد الاجتماع المزمع لوزراء الخارجية".

وأضاف الوزير التركي: "سيكون من الخطأ تقديم مثل هذه التوقعات، في النهاية يجب أن يتخذ الرئيس (أردوغان) هذا القرار، لكن هناك شيئًا قاله رئيسنا: "سيكون هناك حوار مرحلي".

وتابع: "أولاً، سيكون هناك اجتماع لوزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات، ثم وزراء الخارجية، ثم القادة، لنلتقي أولاً، وبعد ذلك سنكون ممتنين".

وكانت تركيا قد أغلقت في 26 مارس 2012، أبواب سفارتها ونقلت طاقمها خارج البلاد، وأبقت العمل بقنصلية حلب لفترة وجيزة قبل إغلاقها بشكل نهائي، بسبب الحرب في سوريا.


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