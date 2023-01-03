بلغاريا توقع اتفاقا بشأن الغاز مع تركيا بعد انقطاع الإمدادات من روسيا

وقعت شركة الغاز البلغارية الرسمية "بولجارجاز"، اليوم الثلاثاء، اتفاقا في صوفيا مع شركة الغاز التركية الرسمية "بوتاش"، مما يمنح "بولجارجاز" إمكانية الوصول إلى محطات الغاز المسال بشركة بوتاش وشبكة الإمداد بها.

وجرى توقيع الاتفاق، الذي يمتد 13 عاما، بحضور وزيري الطاقة في الدولتين فاتح دونميز وروسين هريستوف، ونقلت وكالة أنباء "بي تي إيه" في صوفيا عن هريستوف قوله إن هذا الاتفاق سيمنحنا خيار شراء الغاز من جميع المنتجين بالعالم وتفريغه عند الجانب التركي.

وقدر هريستوف في نهاية العام الماضي القدرة التي قد يوفرها الاتفاق مع بوتاش في محطة الغاز الطبيعي المسال لصالح بلغاريان بما يصل إلى مليار متر مكعب سنويا.

وبعدما توقفت إمدادات الغاز المباشرة من روسيا العام الماضي، وصلت بلغاريا شبكتها للغاز بالشبكة اليونانية، لتوصلها بخط الغاز المار عبر البحر الأدرياتيكي لتجلب الغاز من أذربيجان.

وكانت بلغاريا، العضوة بالاتحاد الأوروبي، تعتمد كليا تقريبا على روسيا في الحصول على الغاز، قبل أزمة الطاقة التي سببها غزو روسيا لأوكرانيا.