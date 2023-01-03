النمسا تعتزم تحليل مياه الصرف من الطائرات الصينية للكشف عن آثار فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية أنه سيتم تحليل واختبار مياه الصرف الصحي من جميع الرحلات الجوية القادمة إلى النمسا من الصين للكشف عن أى سلالات جديدة لفيروس كورونا بدءا من الأسبوع المقبل فصاعدا.

وأضافت أنه سيتم أخذ العينات مباشرة من خزانات مياه الصرف الصحي للطائرات لاكتشاف سلالات الفيروس الجديدة بدقة أكبر.

وعلاوة على ذلك، سيتم إدراج محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة هالشتات في جبال الألب من الآن فصاعدا ضمن منظومة مراقبة مياه الصرف الصحي التابعة للحكومة الاتحادية. وتعرف المدينة بأنها وجهة شهيرة للسياح الصينيين.

وقالت الوزارة إنه تتم بالفعل عمليات التحليل بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي في فيينا وسالزبورج بهذه الطريقة.