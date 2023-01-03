البدانة: ناشطات يكافحن رهاب البدانة في البرازيل

قد تكون البرازيل معروفة بالصورة النمطية للأجسام "الجميلة التي لوحتها الشمس"، والجاهزة للذهاب إلى شواطئ البحر بملابس السباحة، لكنها أيضا البلد الذي يعمل فيه نشطاء على تمرير قوانين تجعل الحياة في المدن أسهل بالنسبة للأشخاص ذوي الأحجام الكبيرة.

ويقوم محامون برفع قضايا التمييز أمام المحاكم، لا سيما التمييز في مكان العمل، كما يحتفى في البرازيل أيضا بالجمال بغض النظر عن الوزن، وتقام فيها مسابقات جمال للنساء ذوات الوزن الزائد.

بينما كنا نتحدث مع رايان كان خطيبها يلتقط لها صورا، لتنشرها على حسابها على إنستغرام، والذي يحظى بأكثر من 18000 متابع، تشارك معهم تفاصيل من حياتها اليومية.

تبدو الشابة ذات الـ 32 عاما مختلفة اليوم تماما عن الفتاة التي ظلت طوال 11 عاما لا تجرؤ على التفكير بارتياد شاطئ البحر.

وتقول رايان "كنت خلال سنوات المراهقة أتحجج بأي عذر ممكن لكي أتجنب الذهاب إلى الشاطئ بصحبة أصدقائي. مرة أقول أنني في فترة الدورة الشهرية، وأخرى أقول إنني مريضة.. وحين تفشل كل أعذاري أكون الوحيدة في المجموعة التي تجلس على الرمال مرتدية سروالا أسود طويلا وقميصا قطنيا فضفاضا".

وتضيف "لقد كنت سمينة طوال حياتي. كنت طفلة سمينة، ومراهقة سمينة. كنت معتادة على سماع تعليقات حول وزني".

لكنها تقول إن حادثة معينة تعرضت لها خلال دراستها الجامعية غيرت طريقة تفكيرها.

تجربة صادمة

في عام 2012 ، أنشأ عدد من زملاء رايان في الجامعة مجموعة على تطبيق واتس آب للسخرية من مظهر ها ووزنها الزائد.

كانوا يأخذون صورا من حسابات زميلتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتداولونها ضمن المجموعة مع تعليقات مهينة. وذات مرة شعرت إحدى الطالبات بالذنب، وأخبرت رايان بالأمر.

لكن تلك التجربة الصادمة المؤلمة، كانت السبب الذي جعل رايان تغير طريقة تفكيرها، ونظرتها إلى نفسها رأسا على عقب.

واكتشفت الفتاة أثناء محاولتها التعامل مع حزنها، فكرة التعامل بإيجابية مع الجسم بكل أشكاله، وهو مفهوم ولد في الولايات المتحدة في السبعينيات، ويركز على "الرعاية الذاتية، وحب الذات وتقبلها".