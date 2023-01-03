شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا حادًا على الحكم الدولي أمين عمر ولجنة الحكام، بعد هزيمة الفريق الأبيض أمام نظيره أسوان أمس الإثنين.

وحقق فريق أسوان فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أسوان عصر اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «قدمنا مذكرة من قبل مباراتنا أمام أسوان تفيد بأن أمين عمر لا يقترب من تحكيم مباريات الزمالك، لأنه كاره للزمالك وبيتكب على صفحاته أنه بيحب الأهلي».

وأضاف رئيس الزمالك: «وقدمنا مذكرة أخرى ضد نجل الحكم السابق أحمد الشناوي، الذي كان متواجدًا في غرفة تقنية الفيديو، ولينا ضربتين جزاء في مباراة أسوان».

وتابع منصور: «أمين عمر حكم سيء السمعة، وأزاي مكنتش شايف اللاعب وهو ماسك رجل سامسون، أنا معنديش مشكلة أخسر بس ليه تظلمني بالشكل ده، عاملين مسرحية هزلية عشان مرتضى والزمالك مياخدوش الدوري الثالث على التوالي».

وأتم: «أحمد شوبير هو المسؤول الأول عن لجنة الحكام في مصر، وتواصلت مع حازم إمام رمز الزمالك لكنه لم يرد».