لابيد: شجار مع نصف العالم بسبب 13 دقيقة قضايا بن غفير في الأقصى

وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي بـ"غير المسؤول"





استنكر رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن تدخل إسرائيل في "شجار" مع نصف العالم، فقط حتى يقضي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير 13 دقيقة في باحات المسجد الأقصى، معتبرا ذلك "عدم مسؤولية سياسية".

وخلف اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى غضبا فلسطينيا، وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق.

وقال لابيد في تغريدة على حسابه في "تويتر": "لا تقبل إسرائيل إملاءات من أحد فيما يتعلق بأمنها".

وأضاف: "لكن الشجار مع نصف العالم فقط حتى يقضي بن غفير 13 دقيقة في جبل الهيكل (المزعوم - الحرم القدسي / المسجد الاقصى) هو عدم مسؤولية سياسية وضعف لا يُصدق من قبل نتنياهو أمام وزرائه".

وصباح اليوم، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الخاصة، بعد ساعات من إعلانه عن تأجيل خطوة اقتحام "الأقصى" إلى موعد لاحق.

https://twitter.com/AlHadath/status/1610195628058869762?s=20&t=Hp4XCKPio6bNcwlkhCoPDA