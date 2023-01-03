 صحيفة أمريكية: بيلوسي تتراجع للخلف بعد سنوات من المسؤولية كرئيس مجلس النواب - بوابة الشروق
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صحيفة أمريكية: بيلوسي تتراجع للخلف بعد سنوات من المسؤولية كرئيس مجلس النواب

نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 12:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 12:49 ص

تنهي رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي هذا الأسبوع رسميًا منصبها القيادي في مجلس النواب الأمريكي، وذلك بعد 20 عامًا تولت فيها مسؤولية الحياة البرلمانية في الولايات المتحدة، وحصلت فيها على رئاسة مجلس النواب مرتين.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن نانسي بيلوسي، البالغة من العمر 82 عاماً، المرأة الأولى والوحيدة التي تم اختيارها كرئيسة لمجلس النواب، ستؤدي اليمين مرة أخرى غدا الثلاثاء في مجلس النواب لولاية أخرى، لكن هذه المرأة كعضوة عادية بدون امتيازات.
وكان قد تم انتخاب بيلوسي لأول مرة لعضوية مجلس النواب في أواخر الثمانينيات.

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