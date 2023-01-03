توقعات بارتفاع طفيف للبطالة بألمانيا في ديسمبر

من المقرر أن تعلن وكالة التوظيف الاتحادية الألمانية عن إحصاءات سوق العمل لشهر ديسمبر اليوم الثلاثاء مع توقع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بشكل طفيف بسبب العوامل الموسمية.

ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن سوق العمل ظل مستقرا على الرغم من التضخم وأزمة الطاقة.

وفي نوفمبر ، انخفضت البطالة في ألمانيا مقارنة بالشهر السابق. وسجلت وكالة التوظيف الاتحادية مليونين و434 ألف شخص بدون عمل في ذلك الشهر، أي أقل بثمانية آلاف شخص من أكتوبر.

ولكن مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 117 ألفا.

وظل معدل البطالة دون تغيير عند 3ر5%.

وعادة ما يزداد عدد العاطلين عن العمل في ديسمبر لأن العقود محددة المدة تنتهي عادة في نهاية العام وتوظف الشركات عددا أقل من الموظفين الجدد في ذلك الشهر.