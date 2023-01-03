اتهام المشتبه به في هجوم تايمز سكوير بالشروع في القتل

قررت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين،توجيه تهمة الشروع في القتل ضد الرجل الذي هاجم اثنين من عناصر شرطة نيويورك بالقرب من ساحة "تايمز سكوير" ليلة رأس السنة الجديدة.

وقد يواجه تريفور بيكفورد (19 عاما) اتهامات اتحادية بالإرهاب، وقد وصفته السلطات بأنه تحول إلى التطرف مؤخرا وكان يزور مانهاتن من ولاية مين.

ولم تقم السلطات بتوجيه الاتهام إلى بيكفورد في محكمة مانهاتن الجنائية بالشروع في القتل والشروع في الاعتداء اليوم الاثنين، نظرا لأنه لا يزال يخضع للعلاج في مستشفى بلفيو، بعدما أطلقت الشرطة النار عليه أثناء الهجوم.

وقالت الشرطة إنه في حوالي الساعة 10 مساء يوم السبت، تردد أن بيكفورد هاجم عنصري الشرطة المتمركزين خارج منطقة تايمز سكوير التي كانت درجات الحرارة بها متجمدة ليلة رأس السنة.

وأصيب بول كوزولينو الشرطي بشرطة نيويورك، والذي تخرج من أكاديمية الشرطة في اليوم السابق، بكسر في الجمجمة وجرح في رأسه في أول يوم له في العمل. بينما أصيب الشرطي لويس لوريو، وهو شرطي مخضرم يعمل في شرطة نيويورك منذة ثمانية أعوام، بجرح أقل خطورة في رأسه.

وانتهى الهجوم عندما أطلق الشرطي مايكل هانا، الذي انضم إلى شرطة نيويورك في أبريل الماضي، النار على بيكفورد وأصابه في كتفه.