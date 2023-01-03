محلل أمريكي: أوكرانيا تمثل جائزة استراتيجية لكل دول العالم

قد يتساءل البعض عن سبب أهمية أوكرانيا بالنسبة لروسيا والغرب وسط كل التضحيات والخسائر التي يبذلها الجانبان ويتحمل تداعياتها العالم.



يقول المحلل الاستراتيجي الأمريكي هال براندز، وهو أستاذ كرسي هنري كيسنجر للشؤون العامة في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في مقال رأي نشرته وكالة بلومبرج، إن الحرب الروسية الأوكرانية كانت أكبر قصة لعام 2022.



ويضيف براندز: "بمبالغة متواضعة فقط، يمكننا أن نطلق على السنوات الـ100 الماضية أو نحو ذلك القرن الأوكراني، لأن ذلك البلد برز بشكل مركزي في كل صدام عالمي كبير في العصر الحديث".



ويرى براندز، أن أوكرانيا تشكل جائزة استراتيجية بسبب الموارد والجغرافيا، وهي تشغل بعض أغنى الأراضي الزراعية في أي مكان، وتنتج حصصا كبيرة من القمح والذرة والشعير في العالم.



وأوكرانيا هي ثاني أكبر دولة في أوروبا من حيث الحجم الجغرافي، وتطل على البحر الأسود، الذي يربط الجزء الأوروبي من روسيا بالعالم.



الأمر الأكثر أهمية هو أن أوكرانيا هي المفصل الذي يربط ما أطلق عليه المفكر الجيوسياسي العظيم هالفورد ماكيندر قلب أوراسيا، بأراضيها الهائلة وثرواتها الزراعية وموارد الطاقة، بدول أوروبا المتقدمة اقتصاديا.



ويضيف براندز، أن أي إمبراطورية أوروبية تسعى إلى التوسع شرقا يجب أن تمر عبر أوكرانيا، ويجب على أي قوة أوراسية تسعى إلى بسط نفوذها في أوروبا أن تفعل الشيء نفسه.



وكان ماكيندر يفكر في أوكرانيا (وبولندا) عندما قال في عام 1919 إن "من يحكم أوروبا الشرقية يقود هارتلاند (Heartlamd)، ومن يحكم هارتلاند يقود جزيرة العالم"، وربما تكون مبالغة، لكنها صيغة تساعد في تفسير سبب ظهور أوكرانيا بشكل مأساوي في العديد من الصراعات الرهيبة.



وكتب الباحث دومينيك ليفين: "أكثر من أي شيء، تحولت الحرب العالمية الأولى على مصير أوكرانيا".



وكان غزو المنطقة، التي كانت آنذاك جزء من الإمبراطورية الروسية، أمرا أساسيا لخطط ألمانيا لإنشاء ميتيلوروبا الغنية بالموارد من بحر الشمال إلى القوقاز.



وعندما انتزعت القوات الألمانية أوكرانيا من روسيا ما بعد الثورة في عام 1918، حققت برلين لفترة وجيزة رؤيتها الأوراسية، التي انهارت عندما خسرت ألمانيا الحرب على الجبهة الغربية، وبالتالي التراجع عن معاركها الشرقية والسماح لرئيس الاتحاد السوفيتي فلاديمير لينين بإنشاء إمبراطوريته الأوراسية الخاصة تحت الحكم الشيوعي.



وكانت أوكرانيا مرة أخرى تلوح في الأفق بشكل كبير في أحلام أدولف هتلر بالهيمنة.



وكانت تمتلك "مساحة المعيشة" والمواد الغذائية التي يمكن أن تجعل ألمانيا منيعة ضد أعداء بحجم قارة (الإمبراطورية البريطانية وأمريكا)، حيث خطط هتلر في النهاية للقتال من أجل التفوق العالمي.



وتصورت "خطة الجوع" النازية للإبادة الجماعية نهب القمح والذرة والمنتجات الزراعية الأوكرانية، وترك ما يصل إلى 30 مليون مواطن هناك وأماكن أخرى في الاتحاد السوفيتي يتضورون جوعا.



وفي الواقع ، كان ذلك تكرارا لـ "المجاعة الحمراء" التي ألحقها جوزيف ستالين بأوكرانيا في ثلاثينيات القرن الماضي كوسيلة لتعزيز حكم موسكو هناك.



وتم خوض بعض أكثر المعارك يأسا في الحرب العالمية الثانية على الأراضي الأوكرانية، حيث اصطدمت الجيوش العملاقة في هذه المنطقة الحيوية.



وضمن انتصار الحلفاء فقط بقاء أوكرانيا خاضعة لإمبراطورية سوفيتية شمولية.



ومع بداية الحرب الباردة، سعت الولايات المتحدة إلى استغلال الاستياء الناتج عن ذلك من خلال إنزال القوات شبه العسكرية الأوكرانية بالمظلات في البلاد لتأجيج المقاومة العنيفة.



وكانت تلك المبادرة فشلا دمويا، لكن المنطق الجيوسياسي وراءها لم يكن خاطئا تماما، فعندما بدأ الاتحاد السوفيتي في التفكك بعد عقود لاحقة، كان قرار أوكرانيا بالانشقاق بإعلان الاستقلال، ورفض المشاركة في مخططات للحفاظ على اتحاد أكثر مرونة، هو الذي ساعد في حسم مصير النظام.



وفي ختام مقاله يقول براندز إن الحرب الروسية الأوكرانية أيضا تذكير بكيفية بقاء السمات الأساسية للجغرافيا السياسية كما هي، حتى مع تغير الكثير في العالم، متابعًا: "الجغرافيا لا تزال مهمة، لا يزال كل من الجانبين يحاول السيطرة على مناطق أكثر لدى الآخر".