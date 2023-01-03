وصول أول ناقلة غاز طبيعي مسال من الولايات المتحدة إلى ألمانيا

أعلنت شركة "يونيبر" الألمانية للطاقة، اليوم الثلاثاء، وصول أول ناقلة تحمل غاز طبيعي مسال إلى المحطة الجديدة في ميناء فيلهلمسهافن بشمال ألمانيا برفقة زوارق تابعة للشرطة.

ورست الناقلة "ماريا إنيرجي" التي تحمل الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في المحطة العائمة، التي اكتمل إعدادها في منتصف ديسمبر الماضي بعد 10 أشهر فقط من التخطيط للإعداد. ومن المقرر أن تضطلع المحطة بدور رئيسي في مساعي ألمانيا لتقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الأحفورية الروسية.

وتشكل السفينة المتخصصة "هويف إسبرانسا" جوهر المحطة، حيث تحول الغاز الطبيعي المسال مرة أخرى إلى شكله الغازي لإمداده بعد ذلك في الشبكة الألمانية. وكانت "هويف إسبرانسا" نفسها تحمل أول شحنة من الغاز المسال عندما وصلت الشهر الماضي إلى المحطة.

وقال نشطاء حماية البيئة إنهم سينظمون احتجاجا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وقد أعربوا عن انتقادهم لاستخراج الغاز بطريقة التصديع المائي المثيرة للجدل.

وقالت منظمة الإغاثة البيئية (دويتشه أومفيلت هيله): "تسلُم ألمانيا لأول مرة غاز التكسير مباشرة من الولايات المتحدة ليس سببا للاحتفال، بل إنه ضربة تاريخية لجهود إنقاذ المناخ والطبيعة".