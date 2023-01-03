تطوير وازدواج طريق قنا - الأقصر الصحراوي الشرقي بـ918 مليون جنيه

نشرت وزارة النقل فيديو خاص بطريق "قنا – الأقصر" الصحراوي الشرقي الذي انتهت من تطويره وازدواجه ورفع كفاءته، ضمن تقرير إنجازات الوزارة لعام 2022.



وأوضحت الوزارة، عبر الفيديو الذي نشرته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الثلاثاء، أن الطريق يبلغ طوله 108 كيلو متر، وعرض إجمالي 23 متر بواقع 11.5 متر (3 حارات مرورية) لكل اتجاه بتكلفة 918 مليون جنيه.



وتابعت أن الطريق يمتد من الأقصر /طيبة / قوص / قفط /قنا، وأن المشروع يشمل إنشاء اتجاه جديد للطريق، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق القائم وإعادة رصفه باستخدام معدات تدوير طبقات الرصف الحديثة FDR وCIR.





