إلهام شاهين: لو مشاعري تحركت ناحية شخص من دين تاني ممكن أتجوزه

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وصفت الفنانة إلهام شاهين، نفسها بأنها صادقة، مؤكدة أنها لا يمكنها أن تنافق المجتمع ليرضى عنها.

وقالت إلهام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات" عبر شاشة "النهار"، اليوم الثلاثاء، إنها من الممكن أن تتزوج زواجا مدنيا.

وأضافت: "لو مشاعري تحركت ناحية شخص من دين تاني ممكن أتجوزه"، ذاكرة أن عقلها يتحكم بمشاعرها ويوجهها.

وأوضحت إلهام أنها تقرأ كتبا في كل الأديان، معقبة: "عندي كتب محدش ممكن يتكلم".

وأشارت "الفنانة"، إلى أنها تتعرض للكثير من الانتقادات بسبب المواقف والأفكار الجريئة التي تتبناها.

وشددت على أن تعرضها لهذه الانتقادات لا يمكن أن تجعلها تتراجع عن تلك الأفكار، واصفة نفسها بـ"غير المنافقة".