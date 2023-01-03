تراجع ثروة بيل جيتس إلى 109 مليارات دولار بنهاية 2022

تراجعت ثروة مؤسس شركة مايكرسوفت الملياردير بيل جيتس بنحو 28 مليار دولار لتصل إلى 109 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، وفقا لبيانات بلومبرج.

يذكر أن العام الماضي كان الأسوأ على العديد من شركات التكنولوجيا والاتصالات الأمريكية، وذلك تزامنا مع التوقعات بسيطرة حالة عدم اليقين الاقتصادي وسيطرة النظرة التشاؤمية على أداء أسواق الأسهم الامريكية.

فيما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بنمو الاقتصاد الأمريكي بسبب رفع معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي على مدار العام الماضي واستمراره في نهج السياسة النقدية التشددية خلال العام الحالي.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.9% خلال عام 2022 مقارنة لتوقعات سابقة عند 3.7%.

وكشفت عدد من الصحف الأمريكية خلال يوليو الماضي، أن الملياردير الأمريكي بيل جيتس سينقل 20 مليار دولار من ثروته إلى صندوق مؤسسة بيل وميليندا جيتس، التي تكثف إنفاقها في مواجهة التحديات العالمية بما في ذلك الوباء والحرب في أوكرانيا.

وتخطط مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وهي واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية في العالم، لزيادة مدفوعاتها بنسبة 50% عن مستويات ما قبل الجائحة، مما يقرب من 6 مليارات دولار إلى 9 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2026.

فيما أشار "جيتس"، في تغريدة سابقة، إلى أنه يخطط لخروجه من قائمة أغنى أغنياء العالم قائلا: "سأنتقل إلى أسفل ثم أخرج من قائمة أغنى أغنياء العالم.. لدي التزام بإعادة مواردي إلى المجتمع بطرق يكون لها أكبر تأثير لتحسين الحياة.. آمل أن يتقدم الآخرون في مواقع الثروة والامتيازات الكبيرة في هذه اللحظة أيضا".