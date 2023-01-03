 رئيس جامعة المنوفية الجديد يستقبل المحافظ لتقديم التهنئة - بوابة الشروق
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رئيس جامعة المنوفية الجديد يستقبل المحافظ لتقديم التهنئة

مروة حماد
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 12:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 12:36 م
استقبل الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية؛ لتقديم التهنئة بتوليه منصب رئاسة الجامعة.

رافق المحافظ اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، ونائب المحافظ محمد موسى.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان أوجه التعاون في المرحلة القادمة بين الجامعة والمحافظة؛ للارتقاء بالجامعة وتبادل الخبرات بينهم، واستثمار الخبرات التي تقدمها الجامعة في كل المجالات للنهوض بالمحافظة والدور الحيوي الهام والمستمر بين الجامعة والمحافظة في تنمية ودعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة 2030.


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