تأخير في الرحلات الجوية بالولايات المتحدة بسبب مشكلات بمركز للمراقبة

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سجلت السلطات الأمريكية تأخيرات في الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم الاثنين بعد "مشكلات" في مركز مراقبة الحركة الجوية في ميامي.

وردا على شكاوى العملاء ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تبدي استياءها من التأخيرات، حاول مطار تامبا الدولي تهدئة الأمور، بحسب صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

ونشر المطار تغريدة جاء فيها: "المجال الجوي لفلوريدا ليس مغلقا. تواجه مراقبة الحركة الجوية في ميامي بعض المشكلات في الوقت الحالي، ولكن جميع الرحلات الجوية تقريبا داخل وخارج تامبا لا تتأثر. يرجى الاتصال بإدارة الطيران الاتحادية للحصول على مزيد من المعلومات. نتمنى لكم سفرا آمنا!".

وتابعت إدارة الطيران الاتحادية ذلك بإصدار وقف أرضي لجميع الطائرات التي تحاول الدخول أو الخروج من فلوريدا.

وقال مطار ميامي الدولي بعد ظهر الاثنين إن "انقطاع وصلة بيانات الرادار" هو السبب في ذلك ولكن "تم حله ويسمح للطائرات بالمغادرة ببطء".