تشييع جثمان زوج البلوجر مريم جودة ليلًا لتأخر تصريح الدفن

شيعت أسرة الشاب "محمد.ع" الشهير بـ"تيفا" والبالغ من العمر 37 عامًا، جثمانه، مساء الاثنين، عقب عرضه على الطب الشرعي؛ لبيان أسباب وفاته بشكل مفاجئ، بعد سويعات من إعلانه وزوجته البلوجر مريم جودة احتفالهما سويًا بليلة رأس السنة الميلادية، ونشرهما صورًا معًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكانت زوجة الشاب المتوفى أعلنت تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مقابر المنارة وسط الإسكندرية، عقب أداء صلاة الجنازة عليه ظهرًا من مسجد المواساة الكائن في منطقة باب شرقي، لكن تأجل الأمر؛ إثر تأخر منحهم تصريح الدفن من جانب النيابة العامة، لحين عرض الجثمان على الطب الشرعي لتشريحه؛ لبيان أسباب الوفاة.