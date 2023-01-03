 الجزائر وقطر توقعان على اتفاقية لتعزيز التعاون والاستثمار في مجال السياحة - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 يناير 2023 6:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

الجزائر وقطر توقعان على اتفاقية لتعزيز التعاون والاستثمار في مجال السياحة

علم الجزائر
علم الجزائر
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 6:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 6:07 ص

وقعت الجزائر وقطر، على اتفاقية إطار لتعزيز التعاون والاستثمار بين الجانبين في مجال تطوير وتسيير الوحدات الفندقية.
وتنص هذه الاتفاقية، التي أشرف على توقيعها وزير السياحة الجزائري ياسين حمادي، على تعبئة الاستثمارات اللازمة للارتقاء بالوحدات الفندقية تماشيا مع المعايير المعمول بها دوليا والرفع من جودة الخدمات في هذا المجال.
وسيعمل الجانب القطري، على دعم وتأهيل ٧٣ فندقا وتحسين خدماتها لاستقطاب السائحين.
وفي هذا الاطار، أكد وزير السياحة الجزائري، في تصريحات صحفية على هامش التوقيع، ضرورة تعزيز تسيير الفنادق وتحسين مستوى الخدمات في الوحدات الفندقية لاستقطاب السائحين.
وأضاف أنه سيتم إبرام اتفاقيات وعقود أخرى مستقبلا بين البلدين للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما في القطاع السياحي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك