الجزائر وقطر توقعان على اتفاقية لتعزيز التعاون والاستثمار في مجال السياحة

وقعت الجزائر وقطر، على اتفاقية إطار لتعزيز التعاون والاستثمار بين الجانبين في مجال تطوير وتسيير الوحدات الفندقية.

وتنص هذه الاتفاقية، التي أشرف على توقيعها وزير السياحة الجزائري ياسين حمادي، على تعبئة الاستثمارات اللازمة للارتقاء بالوحدات الفندقية تماشيا مع المعايير المعمول بها دوليا والرفع من جودة الخدمات في هذا المجال.

وسيعمل الجانب القطري، على دعم وتأهيل ٧٣ فندقا وتحسين خدماتها لاستقطاب السائحين.

وفي هذا الاطار، أكد وزير السياحة الجزائري، في تصريحات صحفية على هامش التوقيع، ضرورة تعزيز تسيير الفنادق وتحسين مستوى الخدمات في الوحدات الفندقية لاستقطاب السائحين.

وأضاف أنه سيتم إبرام اتفاقيات وعقود أخرى مستقبلا بين البلدين للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما في القطاع السياحي.