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تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن هزيمة فريق بيراميدز أمام نظيره الأهلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الإثنين.

وحقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا بثلاثية نظيفة أمام نظيره بيراميدز، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الممتاز.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «يجب أن تشكر جماهير الأهلي أحمد الشناوي حارس بيراميدز مرتين، الأولى لما قعد مع مسؤولي الأهلي وخسرنا بسببه 3 صفر، وأهداف متدخلش في طفل صغير وكان بايع المباراة».

وأضاف رئيس الزمالك: «والثانية بعد هزيمة بيراميدز أمس الإثنين، 3 أهداف لو اللي بيشوطهم "جن" مش هيدخلوا بالشكل ده».

وأتم: «ده في سحرة وناس طول الليل بيدعوا الزمالك يخسر والأهلي يكسب، ودخل في مرمى الشناوي 3 أهداف دمهم خفيف».