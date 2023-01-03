الفيوم: إقبال ملحوظ على مراكز تلقي طلبات تراخيص المحال العامة

بدأت محافظة الفيوم، بتلقي طلبات الترخيص من المواطنين بمراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية، على أن يتم الانتهاء من كل الإجراءات خلال 90 يوما بعد استيفاء جميع الاشتراطات.



ومن جانبه، صرح المهندس ياسر جمعة رئيس مجلس مدينة طامية، بأن إقبال المواطنين المتقدمين للحصول على تراخيص للمحال متوسط، ووجود تسهيلات بالمركز التكنولوجي لاختصار الدورة المستندية للمتقدمين، مؤكدا تخصيص مسؤول لتلقي طلبات التراخيص وتسجيلها من المواطنين بكل وحدة محلية بالقرى.



وكشف المهندس محمود هاشم رئيس مجلس مدينة سنورس، عن المتابعة المستمرة لمركز إصدار التراخيص بالمركز التكنولوجي؛ لتسهيل الإجراءات على المواطنين المتقدمين للحصول على التراخيص وإزالة أي معوقات قد تواجههم.



وأكد الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عقد اجتماعًا مع رؤساء المدن ومديري المراكز التكنولوجية ومسؤولي التراخيص بالمراكز؛ لمتابعة آليات تطبيق قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية.



وأشار إلى عرض إحصائية بعدد المحال التجارية التي تم حصرها بمختلف مراكز المحافظة، وعدد المرخص منها والتشديد على رؤساء المدن ومديري وحدات الترخيص بالالتزام بإجراءات قانون ترخيص المحال العامة الجديد الذي يسهم في اختصار الدورة المستندية، والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المواطنين وتبسيط الإجراءات من خلال التعامل مع جهة واحدة هي مركز لإصدار التراخيص بالوحدات المحلية، على أن يتم الانتهاء من كل الإجراءات خلال 90 يوما بعد استيفاء جميع الاشتراطات.



وكشف المتحدث الرسمي للمحافظة، عن تنظيم دورة تدريبية للقائمين على تطبيق القانون الجديد للمحال العامة والذي يهدف إلى وضع اشتراطات ميسرة للمحال المرخصة وغير المرخصة؛ لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي.