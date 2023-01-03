الآثار الفرعونية: قصة التابوت الأخضر الذي استعادته مصر من الولايات المتحدة

وقال عيسى: "عودة التابوت دليل على جهود مصر المستميتة في استعادة الآثار المهربة"

وكان المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ، قال في سبتمبر إن التابوت الأخضر، الذي تفوق قيمته المليون دولار، هرب من مصر على يد شبكة دولية لتهريب الآثار.