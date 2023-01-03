 موريتانيا تفرض إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا مجددا - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 يناير 2023 4:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

موريتانيا تفرض إجراءات جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا مجددا

كورونا موريتانيا
كورونا موريتانيا
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 4:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 4:19 ص

فرضت الحكومة الموريتانية إجراءات جديدة على معابرها الحدودية لمنع انتشار فيروس كورونا، من بينها إلزامية أخذ اللقاح أو إظهار فحص أجري خلال 72 ساعة.
وذكرت وزارة الصحة الموريتانية اليوم إنه تقرر إلزام أخذ أو فحص خلال 72 ساعة لجميع الوافدين إلى البلاد.
وتم نشر بروتوكول ينص على تقديم المسافرين القادمين إلى البلاد فحص سلبي أجري قبل أقل من 72 ساعة بالنسبة للمسافرين الذين لم يحصلوا على اللقاح، أو حصلوا على جرعة واحدة من أحد اللقاحات ذات الجرعتين.
كما تضمن البروتوكول القياس الروتيني لدرجة حرارة المسافرين القادمين، عبر استخدام الكاميرا أو الفلاش الحراريين، على مستوى المعابر الحدودية.
ودعت الوزارة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي في مختلف المراكز الصحية، وارتداء الطواقم الطبية لأدوات الوقاية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك