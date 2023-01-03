 السعودية: تجهيز طواقم بشرية للتعامل مع الأوضاع التي خلفتها الأمطار في جدة - بوابة الشروق
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السعودية: تجهيز طواقم بشرية للتعامل مع الأوضاع التي خلفتها الأمطار في جدة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 11:03 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 11:03 ص
تكثف السلطات السعودية جهودها لانتشال المركبات العالقة وإعادة تسيير الحركة المرورية بعد الحالة المطرية على محافظة جدة، وخصصت نقاط تجمع مؤقتة لوقوف المركبات؛ تجنبا لارتفاع منسوب الأمطار.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية اليوم الثلاثاء، أن أمانة محافظة جدة جهزت الطواقم البشرية للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة، وذلك من خلال انتشارهم على نطاق 16 بلدية فرعية، وسط استعدادات مبكرة لضمان سلامة وأمن المواطنين والمقيمين.

وأشارت إلى وجود أكثر من 3 آلاف عامل وموظف من الفرق الميدانية، ونحو 1500 آلية ومعدة، إلى جانب 13 مركز إسناد إضافيا.

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