برلين: أذون صادرات الأسلحة لأوكرانيا تعادل ربع إجمالي الأذون في 2022

احتلت أوكرانيا صدارة قائمة أهم الدول المستوردة للأسلحة الألمانية في عام 2022، وذلك حسب الأرقام التي نشرتها وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الثلاثاء.

وحسب هذه الأرقام، وصلت قيمة الأسلحة التي أذنت الحكومة الألمانية بتصديرها إلى أوكرانيا في العام الماضي إلى قرابة 25ر2 مليار يورو أي ما يعادل نحو 25% من إجمالي فاتورة صادرات الأسلحة.

وجاءت هولندا في المركز الثاني بعد أوكرانيا تلتها الولايات المتحدة ثم بريطانيا.

ووصل إجمالي قيمة الأسلحة التي أصدرت حكومة المستشار أولاف شولتس أذونا بتصديرها في العام الماضي إلى قرابة 36ر8 مليار يورو، وهي ثاني أعلى قيمة سنوية لصادرات الأسلحة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد 35ر9 مليار يورو في عام 2021 وذلك بعد عام من وضع حكومة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل محددات واسعة النطاق لسياسة تصدير الأسلحة.

وتم الإعلان عن الأرقام الأولية بالفعل في نهاية ديسمبر الماضي.

ووصلت قيمة الأسلحة التي أصدرت برلين أذونا بتصديرها إلى دول تابعة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بالإضافة إلى اليابان وسويسرا واستراليا ونيوزلندا والتي تصنفها برلين على نفس المستوى مع دول الاتحاد الأوروبي والناتو، إلى 12ر5 مليار يورو.

وفي حال تضمين أوكرانيا وكوريا مع هذه الدول، يكون نصيب بقية الدول (التي يطلق عليها اسم الدول الثالثة) من أذونات صادرات الأسلحة الألمانية أقل من 10% من إجمالي الصادرات.

من جانبه، قال سفين جيجولد وكيل وزارة الاقتصاد في بيان:" بقية الدول الثالثة يجري التعامل معها بشكل صارم بما يتوافق مع المبادئ السياسية. فمن مصلحتنا الأمنية ألا تقع معدات التسلح في أيدي دول تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي".