إيران تحي ذكرى اغتيال الجنرال قاسم سليماني في هجوم أمريكي

أحيا الآلاف من الإيرانيين اليوم الثلاثاء، ذكرى اغتيال الجنرال قاسم سليمانى القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيراني قبل عامين بالخروج إلى شوارع المدن الكبرى.

ونظم حشد جماهيري كبير مسيرة خلال مدينة كيرمان مسقط رأس سليماني والتي تقع وسط إيران، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

كان الجنرال سليماني قد قُتل في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد في الثالث من يناير عام 2020.

وبينما يحظى قائد فيلق القدس القتيل، وهى فرع تابع للحرس الثوري الإيراني للعمليات خارج الحدود، بالتبجيل والاحترام من جانب الكثيرين بوصفه "بطلا وشهيدا"، أعرب الإيرانيون المعارضون للحكومة الدينية عن ازدرائهم له مؤخرا.

في طهران، تم إضرام النار في رايات تحمل صورة سليمان أو وضعها في طلاء أحمر. وتعرضت قوات الحرس الثوري والهيئات المعاونة له لانتقادات بسبب دورهم في قمع الموجة الحالية من الاحتجاجات التي اندلعت في شهر سبتمر الماضي.

ولا يزال القادة السياسيون في طهران ملتزمين بالانتقام لمقتل سليماني. وكان الجنرال صاحب الشخصية الكارزمية قد وسع من نطاق نفوذه في جميع أرجاء المنطقة منذ حقبة تسعينيات القرن الماضي.