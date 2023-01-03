برينتاج الألمانية تنهي محادثات بشأن استحواذ محتمل مع يونيفار الأمريكية

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أعلنت شركة توزيع الكيماويات الألمانية "برينتاج" يوم الاثنين أنها أنهت محادثات بشأن عملية استحواذ محتملة مع شركة "يونيفار سوليوشنز" الأمريكية المنافسة.

وجاء إنهاء المناقشات بعد أن حثت شركة الاستثمار برايم ستون كابيتال، برينتاج الشهر الماضي على إنهاء محادثات الشراء.

لكن برايم ستون، التي تمتلك 2% من رأس المال المصدر لشركة برينتاج ، حثت الأخيرة على إعادة شراء أسهم بقيمة 5ر2 مليار يورو (6ر2 مليار دولار) وأعلنت عن الفصل المستقبلي لـ "برينتاج سبيشياليتيز" و"إسينشالز" إلى شركتين مدرجتين متميزتين.

وكانت برينتاج قد ذكرت في نوفمبر إنها تجري مناقشات أولية مع يونيفار سوليوشنز بشأن استحواذ محتمل على الشركة.