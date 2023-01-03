تموين الأقصر: تحرير 1097 محضرا خلال حملات مكبرة في ديسمبر الماضي

أعلنت مديرية التموين بالأقصر، عن تحرير 1097 محضرا خلال الحملات المكبرة التي شنتها خلال شهر ديسمبر الماضي، للتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية والتصدي للمخالفين بكل حسم وقوة.

يأتي ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمحافظ مصطفى ألهم، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية وخاصة سلعة الأرز الحر والتأكد من عدم إخفاء وحجب السلع بهدف زيادة أسعارها.

وذكرت المديرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن نتيجة الحملات أسفرت عن رصد مخالفات بيع سلع منتهية الصلاحية وبدون فواتير ومجهولة المصدر وأكثر من السعر الرسمي وإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية، وغير ذلك من مخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة وعرضها على وكيل النائب العام.