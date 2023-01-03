اليمن يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية مع السودان

أكد الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي فى اليمن، حرص المجلس والحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية السودان، والدفع بها إلى آافاق أرحب من الشراكة الاستراتيجية على كافة الأصعدة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن التأكيد جاء خلال اتصال هاتفي اجراه العليمي، اليوم الثلاثاء، مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان؛ للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات.

بدوره، جدد البرهان، تأكيد وقوف السودان إلى جانب الشرعية اليمنية ومساندة قيادتها وشعبها في كافة المجالات، منوهاً بعمق وأزلية العلاقات بين السودان واليمن، معرباً عن أمله في أن ينعم اليمن بالسلام والاستقرار والأمن.