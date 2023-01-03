 اليمن يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية مع السودان - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 يناير 2023 9:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

اليمن يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية مع السودان

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 9:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 يناير 2023 - 9:37 م

أكد الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي فى اليمن، حرص المجلس والحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية السودان، والدفع بها إلى آافاق أرحب من الشراكة الاستراتيجية على كافة الأصعدة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن التأكيد جاء خلال اتصال هاتفي اجراه العليمي، اليوم الثلاثاء، مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان؛ للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات.

بدوره، جدد البرهان، تأكيد وقوف السودان إلى جانب الشرعية اليمنية ومساندة قيادتها وشعبها في كافة المجالات، منوهاً بعمق وأزلية العلاقات بين السودان واليمن، معرباً عن أمله في أن ينعم اليمن بالسلام والاستقرار والأمن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك