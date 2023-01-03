وزيرة الثقافة تنعى عميد المترجمين محمد عناني: الحركة الثقافية خسرت مثقفا ‏موسوعيا

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الدكتور محمد عناني ‏عميد المترجمين، الذي غيبه الموت صباح اليوم، عن عمر ناهز ‏‏84 عامًا، بعد صراع مع المرض‎.‎

وقالت الكيلاني: "لقد خَسِرت الثقافة ‏المصرية والعربية اليوم قامةً أدبيةً كبيرةً، فقد عشق الكلمة وأبحر ‏في فنونها المختلفة، مثقف موسوعي أثرى الحركة الثقافية ‏المصرية والعربية بأعماله من مترجمات ومؤلفات علمية وأدبية، ‏ورحل شيخ المترجمين وعميدهم تاركًا للمكتبة العربية إرثًا عظيمًا‎.‎

وقدمت وزيرة الثقافة، العزاء لأسرته وأصدقائه وطلابه ومحبيه، ‏داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان‎.‎

وُلد الدكتور محمد عناني في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة عام ‏‏١٩٣٩، وحصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من ‏جامعة القاهرة عام ١٩٥٩، وعمل محاضر في اللغة الإنجليزية ‏بجامعة القاهرة منذ عام ١٩٧٥م، ورئيسًا لقسم اللغة الإنجليزية ‏بالجامعة بين عامَي ١٩٩٣ و١٩٩٩‏‎.‎

وجمع شيخ المترجمين بين التأليف والترجمة والنقد الأدبي؛ ومن ‏أعماله "الترجمة الأسلوبية، و"النقد التحليلي"، و" التيارات ‏المعاصرة في الثقافة العربية، و"الترجمة الأدبية بين النظرية ‏والتطبيق".‎

أما أعماله المُترجَمة، فأهمها ترجمته لتراث "شكسبير" المسرحي ‏بأكمله، وبعض أعمال "إدوارد سعيد‎"‎‏.‏

كما ساهَم في ترجمة الكثير من المُؤلَّفات العربية إلى الإنجليزية، ‏وعلى رأسها مُؤلَّفات طه حسين، ودواوين ومسرحيات شعرية لكلٍّ ‏من صلاح عبد الصبور، وفاروق شوشة‎.‎

نال محمد عناني العديدَ من الجوائز منها "جائزة الدولة في الترجمة ‏‏"، ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى، وجائزة الدولة في ‏الآداب، وجائزة الملك عبد الله الدولية في الترجمة، وجائزة رفاعة ‏الطهطاوي في الترجمة وجائزة منظمة الأليسكو للعلوم والثقافة.‏