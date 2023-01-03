رئيس الوزراء الباكستاني: إطفاء 50% من إنارة الشوارع لتوفير الطاقة

قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، في إيجاز صحفي، عقب اجتماع لمجلس الوزراء في إسلام أباد، إن رئيس الوزراء شهباز شريف أصدر تعليمات بإطفاء 50٪ من إنارة الشوارع كجزء من إجراءات توفير الطاقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير آصف القول إن باكستان أعلنت بالفعل إغلاق مراكز التسوق والمطاعم في وقت مبكر، وهو ما من شأنه أن يوفر 62 مليار روبية باكستانية سنويا (273 مليون دولار).

يشار إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أصدر خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي، تعليمات بتشكيل لجنة للعمل على خفض استهلاك الكهرباء فى المقار الحكومية بنسبة 30%.

وشدد شريف على أن باكستان بحاجة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية فيما يتعلق بالطاقة وأنها تحتاج إلى تغيير عاجل في المواقف.

وقال إن تنفيذ خطة توفير الطاقة واستخدام الطاقة البديلة أمر لا غنى عنه لخفض فاتورة استيراد الوقود.