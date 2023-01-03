استهلاك قياسي للكهرباء في كوريا الجنوبية وسط انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة

لامس استهلاك الكهرباء في كوريا الجنوبية مستوى قياسيا شهريا مرتفعا في ديسمبر حيث اجتاحت البلاد موجة برد وثلوج كثيفة ، حسبما ذكرت شركة الكهرباء المشغلة للطاقة اليوم الثلاثاء.

وبلغ متوسط الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة في البلاد 82 ألفا و716 ميجاوات الشهر الماضي ، بزيادة 1ر5% عن العام السابق ، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن بورصة الطاقة الكورية.

وكان ذلك أعلى من الرقم القياسي الشهري السابق البالغ 82 ألفا و7 ميجاوات المسجل في يوليو من العام الماضي.

ويمثل إحصاء ديسمبر أيضا المرة الأولى التي يتجاوز فيها استهلاك الطاقة في البلاد مستوى 80 ألف ميجاوات خلال أشهر الشتاء.

وجاءت هذه الزيادة في الوقت الذي تعرضت فيه البلاد لانخفاض شديد في درجة الحرارة وثلوج كثيفة الشهر الماضي، مع انخفاض درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق.